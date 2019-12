Van geen stroom naar groene stroom: In Afrika rukken zonnepanelen op

Op het Keniaanse platteland klimt een elektricien een golfplaten dak op. De familie Muwo kijkt toe hoe hij, balancerend op het krakende en piepende gebouw, een zonnepaneel omhoog hijst. Het is een bijzondere dag voor de familie, want ze krijgen vandaag voor het eerst in hun leven stroom.

De familie Muwo is één van de vele Afrikaanse gezinnen die een zonnepaneel aanschaffen. Steeds meer families stappen van helemaal géén elektriciteit direct over op groene stroom. In Kenia bijvoorbeeld zie je steeds meer zonnepanelen op de daken van de armen. De zon laadt hun mobieltje, radio en televisie op.

Stroompakket inclusief TV

Daniel, de man des huizes, is niet rijk. Hij komt rond door passagiers te vervoeren op zijn brommertaxi, over de onverharde wegen rondom de stad Machakos. Toch is hij vanaf die middag eigenaar van een flatscreen televisie, die wordt gevoed door de zon.

"Sinds vorig jaar kunnen we het bijna niet meer bijbenen," vertelt de elektricien als hij weer veilig op de grond staat. "Het aantal installaties is verdubbeld." Felix Kimatu werkt voor M-Kopa, een van de vele bedrijfjes in Kenia die klanten solar-thuissystemen aanbiedt. "De zon schijnt hier bijna altijd," lacht hij. "Het is goede business."

De familie Muwo koos voor een pakket, waarbij ze niet alleen een zonnepaneel kopen, maar ook vier lichten, een radio, een kabel die hun mobiel kan opladen, een zaklamp en een televisie. Ze betalen daar eenmalig 55 euro voor en vervolgens bijna twee jaar lang 80 eurocent per dag. Daarna is alles van hen en de stroom dus gratis. De betaling gaat simpel, via de mobiele telefoon. Betalen ze een dag niet, dan worden ze afgesloten.