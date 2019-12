Zuid-Holland roept Qbuzz op het matje vanwege problemen

De provincie Zuid-Holland eist tekst en uitleg van Qbuzz vanwege problemen bij de vervoerder. De bussen en treinen van het bedrijf zouden te veel vertraging hebben en slecht onderhouden zijn. Ook klaagt het personeel over de arbeidsomstandigheden.

Qbuzz rijdt in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Maar de dienstverlening laat volgens de provincie te wensen over. Al maanden klagen reizigers over te volle bussen en vertragingen.

"Veel bussen komen niet op tijd of rijden gewoon helemaal niet. De waslijst met problemen is groot", zegt Statenlid Lisa van Aelst (SP) tegen Rijnmond. Alle partijen in de Provinciale Staten en de vakbond voor treinpersoneel VVMC willen uitleg van het vervoersbedrijf.

Bestuurder van de vakbond Wim Eilert zegde zondag al het vertrouwen in de directie van de vervoerder op. "Er is zoveel mis binnen Qbuzz dat het treinpersoneel er moedeloos van wordt", schreef hij in een open brief. Ook zegt hij de misstanden te hebben gemeld bij de directie en spreekt hij de hoop uit snel te worden uitgenodigd voor een gesprek. Qbuzz wilde niet inhoudelijk ingaan op de klachten, maar reageerde wel kort op Twitter.