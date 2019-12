Waarom DPG Media blijft kopen: 'Techgiganten maken het ons heel, heel moeilijk'

"Onverwacht", en "dit zag ik niet aankomen." Volgens kenners is de overname van Sanoma Nederland door DPG Media (voorheen De Persgroep) een grote verrassing. Als de overname van 460 miljoen euro rondkomt, krijgen de Vlamingen bladen als de Libelle, Donald Duck, Margriet en vtwonen, en ook nieuwssite NU.nl in handen.

Maar het is de vraag of nóg verdere samenklontering van mediabedrijven op zichzelf wel zo verrassend is. De afgelopen decennia zijn steeds meer titels in handen gekomen van een klein aantal partijen, waaronder het Vlaamse DPG Media.

Een vuist maken

"We denken dat we door de nieuwsmedia in de advertentiemarkt bij elkaar te brengen, makkelijker een vuist kunnen maken naar Google en Facebook", zegt ceo Erik Roddenhof. "Ze maken het ons op de digitale advertentiemarkten heel, heel moeilijk."

Dat is een boodschap die John de Mol ook verkondigt. Google en Facebook zijn oppermachtig op de online advertentiemarkt. De volledige groei van digitale advertentie-inkomsten verdwijnt namelijk in de zakken van deze twee globale spelers.

Daarom kan Alexander Pleijter, universitair docent journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden, de redenering van Roddenhof goed volgen. "Een uitgever met heel veel titels wordt aantrekkelijker voor adverteerders. Hoe meer titels, hoe meer je weet. Die data verzamelen, dat is waar Google en Facebook zo groot in zijn. En dat gaat bij uitgevers met heel veel titels beter."

Tegelijkertijd denkt Pleijter niet dat DPG hiermee in staat zal zijn om Facebook en Google te verslaan. "Dat zal misschien wel een wens zijn, maar voor een uitgever is het 't belangrijkste om voldoende inkomsten te hebben, zodat alle bedrijfsactiviteiten rendabel uitkomen." In dat opzicht hoéft DPG Facebook en Google dus niet te verslaan, als ze maar niet volledig van tafel worden geveegd.

Nog dominanter

De mediakenner ziet wel een vergelijkbare strategie. "Beiden doen aan schaalvergroting." Volgens Pleijter betekent de overname van vandaag daarnaast dat DPG verreweg de grootste mediapartij van Nederland wordt en daarmee het eveneens Vlaamse Mediahuis en Talpa Network van John de Mol achter zich laat.

DPG Media was, met onder meer het AD, de Volkskrant, Trouw en tal van regionale dagbladen al de grootste dagbladenuitgever. Ook in Vlaanderen heeft DPG een dominante positie, samen met Mediahuis dat in Nederland NRC en de Telegraaf uitgeeft.