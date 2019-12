Navordering voor drugssmokkel in pindakaas

Het Openbaar Ministerie (OM) eist bijna twee ton van twee mannen die een straf uitzitten voor drugssmokkel. Ze werden in 2017 tot celstraffen van zes jaar veroordeeld, omdat ze aan klanten uit de hele wereld verdovende middelen hadden geleverd, voornamelijk mdma.

De drugs verstopten ze in potten pindakaas en wenskaarten. De twee lieten zich uitbetalen in bitcoins. Het duurde zeker acht maanden voordat de politie erachter kwam.

Het OM heeft nu uitgerekend hoeveel de mannen met hun handel hebben verdiend. Daarvoor is uitgebreid onderzoek gedaan naar het aantal bestellingen, de berekende prijzen en de gemaakte kosten. De uitkomst is 196.000 euro. Het is aan de rechtbank of de mannen dit bedrag moeten afstaan.