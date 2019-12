Animal Rights filmt vermeende misstanden bij konijnenfokkers

De NVWA houdt toezicht op het commercieel fokken van konijnen. In de geldende regelgeving is een vloer die uit gaas bestaat toegestaan. Wel moet die vloer aan een aantal richtlijnen voldoen.

Konijnen die gefokt worden voor de slacht moeten minimaal 700 vierkante centimeter ruimte hebben per dier als er minder dan vijf dieren in een kooi zitten. Dat komt neer op 25 bij 28 centimeter per konijn. Zitten er meer dan vijf dieren in een kooi, dan is de minimale ruimte 600 vierkante centimeter.

Ook moeten de konijnen permanent over voer of materiaal kunnen beschikken dat voorziet in hun knaagbehoefte.