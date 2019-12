Vier mannen opgepakt in onderzoek naar drugsbende

In een onderzoek naar de grootschalige productie van synthetische drugs heeft de politie vanochtend vier mannen aangehouden.

Vier woningen en drie autobedrijven zijn doorzocht. Daarbij is een partij amfetamine in beslag genomen, meldt Omroep Gelderland.

De verdachten komen uit Culemborg, Tiel en Geffen. De politie denkt dat ze deel uit maken van een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met de productie van synthetische drugs. In het onderzoek werden eerder twaalf verdachten opgepakt.

Drie doden

De bende had onder meer een drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel, waar eind januari drie dode mannen werden aangetroffen. De slachtoffers kwamen uit Brabant en waren door koolmonoxide om het leven gekomen.

Ook wordt de bende gelinkt aan een groot lab dat in juli werd ontdekt in een kelder van een woning in het Brabantse Esch. Daar werd amfetamine geproduceerd.