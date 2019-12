Aung San Suu Kyi in Den Haag voor genocide-zaak

De behandeling van de zaak voor het Internationaal Gerechtshof duurt drie dagen. Gambia zal de zaak vandaag bepleiten. Morgen voert Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, namens Myanmar het woord. Het is opvallend dat het hoofd van de regering hiervoor naar Den Haag is gekomen. Doorgaans wordt een vertegenwoordiger gestuurd.

De verwachting is dat Aung San Suu Kyi ook voor het Internationaal Strafhof zal tegenspreken dat er genocide is gepleegd. Ze heeft tot nog toe altijd gezegd dat het leger van Myanmar in actie kwam na aanslagen door Rohingya-rebellen.

Het is nog niet bekend wanneer het Internationaal Gerechtshof uitspraak doet. Dat kan soms jaren duren.