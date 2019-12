Akkoord over volledige wapenstilstand in Oost-Oekraïne voor einde jaar

Rusland en Oekraïne gaan met onmiddellijke ingang maatregelen nemen om de situatie in het oosten van Oekraïne te stabiliseren. Eind dit jaar moet er dan een volledig staakt-het-vuren gelden in het gebied.

Dat is de uitkomst van de top vandaag in Normandië, waarbij naast Rusland en Oekraïne ook Frankrijk en Duitsland aan tafel zaten. Verder werden de landen het eens over een grote gevangenenruil die nog voor de jaarwisseling moet plaatsvinden.

Eerste ontmoeting Zelensky, Poetin

De laatste keer dat Poetin, Macron en Merkel de al ruim vijf jaar durende oorlog in Oost-Oekraïne bespraken in het zogenoemde Normandië-format, was in oktober 2016 in Berlijn. De vierde deelnemer was Petro Porosjenko, toen nog president van Oekraïne. Sinds mei is dat Volodymyr Zelensky.

Hij lijkt meer bereid om te onderhandelen met Poetin dan zijn voorganger; bij zijn aantreden beloofde hij een eind te maken aan het conflict in het oosten van zijn land.

Zo wisselden de landen in september al eens gevangenen uit en gaf Rusland onlangs drie marineschepen terug aan Oekraïne die het ruim een jaar geleden had ingenomen na een incident in de Straat van Kertsj bij de Krim.

In Normandië ontmoetten Zelensky en Poetin elkaar vandaag voor het eerst. Beide presidenten waren na het gesprek van een uur en twintig minuten optimistisch.

Nieuwsuur maakte een overzicht van de stand van zaken tussen Oekraïne en Rusland: