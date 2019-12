Pete Frates (34), pionier van ice bucket challenge, aan ALS overleden

De Amerikaanse oud-honkballer Pete Frates, een van de inspirators van de ice bucket challenge, is aan de gevolgen van ALS overleden. Frates leed zeven jaar lang aan de ziekte die de zenuwcellen die spieren aansturen geleidelijk aan afbreekt; hij is 34 jaar geworden.

Frates speelde op hoog niveau in het Amerikaanse college honkbal en vervolgde zijn sportieve loopbaan als een prof in Europa. Toen hij 27 jaar was, werd de ziekte bij hem vastgesteld.

Emmer ijswater

Twee jaar later, in 2014, stond Frates samen met de Amerikaanse golfer Chris Kennedy aan de wieg van de ice bucket challenge, waarbij iemand werd uitgedaagd binnen 24 uur een emmer ijswater over zich heen te gooien of anders geld te doneren voor ALS-onderzoek. De filmpjes van de schok die het ijswater teweegbracht, werden gedeeld op sociale media. Het druipnatte slachtoffer nomineerde direct iemand anders die binnen 24 uur hetzelfde moest doen.

Als snel gingen de beelden rond van sporthelden, filmsterren en politieke kopstukken die de ijswateruitdaging aanvaarden én geld gaven voor ALS-onderzoek. In de zomer van 2014 werd in de VS 115 miljoen dollar gedoneerd aan ALS-organisaties, in Nederland ontving de Stichting ALS Nederland dat jaar 2 miljoen euro.