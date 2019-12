Jeroen Pauw verkozen tot Omroepman van het Jaar 2019

Talkshow-gastheer Jeroen Pauw is verkozen tot Omroepman van het Jaar 2019. Dat maakte Pauws collega bij RTL, Beau van Erven Dorens, vanmiddag bekend in Beeld en Geluid in Hilversum.

De redactie van mediavakblad Broadcast Magazine bepaalt elk jaar wie de meest toonaangevende televisie- of radiopersoonlijkheid van dat jaar is. Pauw wordt beschouwd als de beste interviewer van Nederland, schrijft Broadcast Magazine.

Jeroen Pauw maakte juist vandaag bekend dat hij stopt met zijn dagelijkse talkshow Pauw op NPO1.