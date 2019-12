Nederlander verdacht van moord op celgenoot in België

Een Nederlandse gevangene in België wordt verdacht van moord op zijn celgenoot. Vorige week donderdag werd het slachtoffer met een doorgesneden keel aangetroffen in de gedeelde cel van de gevangenis van de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Toen werd er nog rekening mee gehouden dat hij zichzelf om het leven had gebracht.

Inmiddels heeft autopsie uitgewezen dat het niet om zelfmoord ging, maar dat het slachtoffer door geweld om het leven is gekomen, meldt de parketwoordvoerder aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Het slachtoffer kwam uit Algerije en was ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ook de Nederlandse verdachte zou een psychiatrisch verleden hebben. Hij wachtte in de cel op zijn rechtszaak over een diefstal. Het slachtoffer werd pas in de gemeenschappelijke cel gevonden nadat de Nederlander werd teruggebracht van een gesprek met een psychiater. Volgens Belgische media is de Algerijn in de voorafgaande nacht overleden. Het lichaam was deels toegedekt met een laken.