Veganistische moeder niet langer geweerd van Moedermelkbank

Moeders die veganistisch eten, mogen voortaan ook moedermelk doneren aan de Nederlandse Moedermelkbank. Ze werden tot voor kort geweerd omdat ervan werd uitgegaan dat hun voedingspatroon - en daarmee de samenstelling van de borstvoeding - niet voldoende was uitgebalanceerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft nu aangetoond dat een verantwoord plantaardig dieet resulteert in kwalitatief goede moedermelk.

De melk die aan de Moedermelkbank wordt gedoneerd, is bestemd voor te vroeg geboren baby's in ziekenhuizen. Aan de leefstijl van de donoren worden strenge eisen gesteld, gezien de kwetsbaarheid van de baby's voor wie de melk is bedoeld.

Erkenning voor veganstische levensstijl

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd bij het Amsterdam UMC, blijkt ook dat moedermelk van veganisten minder ongezonde verzadigde vetzuren bevat. De enige eis die nog aan veganistische donoren wordt gesteld, is dat ze vitamine B12 slikken, maar dat advies geldt al voor alle veganisten.

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) ziet de uitkomst als een erkenning van de waarde van een veganistisch dieet. "Het is goed nieuws voor zowel te vroeg geboren baby's als vrouwen die veganistisch willen leven", schrijft de vereniging in een verklaring.

De NVV zegt met enige regelmaat meldingen te krijgen van moeders die werden afgewezen als donor van moedermelk. Inmiddels is de website van de Moedermelkbank aangepast en is bij de mogelijke bezwaren de verwijzing van een veganistische levensstijl geschrapt.