Den Haag heeft nieuw stadsbestuur: vertrouwen in politiek moet terug

De gemeente Den Haag heeft weer een coalitie. Ruim twee maanden na het dieptepunt in de politieke crisis is er weer een college van burgemeester en wethouders. VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA willen de komende jaren samenwerken.

VVD, D66 en GroenLinks zaten ook in het vorige college, maar moesten op zoek naar nieuwe bondgenoten nadat ze het vertrouwen hadden opgezegd in de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Twee wethouders en een raadslid van die partij waren verwikkeld in een corruptiezaak rond het toekennen van vergunningen.

Kort daarna stapte ook burgemeester Krikke op, na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen. Johan Remkes werd aangesteld om als waarnemer het schip bij te sturen.

Externe commissie

Het nieuwe college vindt dat inwoners van Den Haag na alle perikelen weer vertrouwen moeten krijgen in de politiek. Zo komt er een externe commissie die moet toezien op het naleven van de integriteitsregels op het stadhuis.

Om belangenverstrengeling te voorkomen komt er bij gemeentelijke projecten een standaard risico-analyse. Ook worden procedures voor het afgeven van vergunningen kritisch bekeken.

De zes wethouders van D66, VVD en GroenLinks blijven op hun post. Namens het CDA wordt Hilbert Bredemeijer wethouder, Martijn Balstar is de wethouder van de PvdA.

Eneco-geld

Inwoners van Den Haag zullen de komende jaren merken dat hun lasten omhoog gaan. Zo stijgt de onroerendezaakbelasting en moet er straks op meer plaatsen worden betaald voor het parkeren van de auto. Voor vakantiegangers stijgt de toeristenbelasting.

Een meevaller voor de gemeente is de verkoop van Eneco-aandelen. Het energiebedrijf werd vorige maand voor 4,1 miljard euro overgenomen door de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu. Dat levert Den Haag ruim 650 miljoen euro op. De gemeente steekt dat geld onder meer in openbaar vervoer, verduurzaming en woningen.