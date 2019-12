Jeroen Pauw stopt met dagelijkse talkshow

Jeroen Pauw stopt over twee weken met zijn talkshow Pauw. Op Instagram laat hij weten dat hij in 2020 andere dingen gaat doen. Hij blijft wel bij BNNVARA.

"Zonder tafel of met tafel maar dan niet in een studio", schrijft hij. "Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het 'gesprek van de dag' en de 'waan van de week'. Daar heb ik heel veel zin in, maar ik verheug me ook op de laatste weken Pauw."

Jeroen Pauw begon in 2006 met Paul Witteman de dagelijkse latenighttalkshow Pauw & Witteman. Die stopte in 2014, waarna Pauw in september van dat jaar alleen verder ging.

De laatste drie jaar presenteerde hij afwisselend met Eva Jinek, die in september overstapte naar RTL. Jeroen Pauw won eerder dit jaar de Ere-Zilveren Nipkowschijf, een oeuvreprijs voor iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de televisiewereld.