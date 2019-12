Belgische douane ontdekt grote partij cocaïne bestemd voor Nederland

In de haven van Antwerpen is tweeduizend kilo cocaïne onderschept die was bestemd voor een adres in het Brabantse Alphen. Eén verdachte is opgepakt.

De Belgische douane ontdekte de drugs vorige maand in een container uit Colombia. De cocaïne zat verstopt tussen zakken met meststof. De drugs werden er uit gehaald en vernietigd.

Nadat de container was afgeleverd bij een bedrijf in Alphen deed een arrestatieteam een inval. Daarbij werd een 25-jarige man uit Rotterdam gearresteerd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit, meldt Omroep Brabant.