'Peking wil in drie jaar alle buitenlandse hardware en software vervangen'

In 2022 moeten in China alle buitenlandse computers en buitenlandse software in overheidskantoren en publieke instellingen zijn vervangen door producten van Chinese makelij. Dat schrijft de Financial Times.

Volgens de krant is het voor het eerst dat de Chinese overheid met deze instructie komt. Deze verandering kan grote gevolgen hebben voor Amerikaanse bedrijven als Microsoft, HP en Dell die een belangrijke leverancier zijn van hardware en software.

Miljoenen apparaten vervangen

Komend jaar wordt met de operatie begonnen, in totaal twintig tot dertig miljoen stuks hardware worden vervangen, denken analisten van China Securities. Het plan zou zijn om dertig procent volgend jaar aan te pakken, vijftig procent een jaar later en in 2022 nog eens 20 procent. Het beleid zou om die reden de bijnaam '3-5-2' hebben gekregen.

Chinese fabrikanten van hardware zijn overigens ook weer deels afhankelijk van buitenlandse leveranciers voor de productie van hun apparatuur. Het is daarom de vraag hoe de vervangingsinstructie in de praktijk uitpakt.

De Financial Times spreekt van een grotere campagne om de Chinese afhankelijkheid van buitenlandse partijen te verminderen. De instructie zou zijn eerder dit jaar zijn opgesteld door het centrale kantoor van de communistische partij. Twee bronnen bij cybersecuritybedrijven hebben het beleid aan de Financial Times bevestigd.

Zelfvoorzienend

"Dit is onderdeel van de behoefte in China om zelfvoorzienend te worden, ook als het gaat om hardware en software", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Dat kan goed als het gaat om computers, ze hebben een aantal eigen producenten. Qua software, denk aan het besturingssysteem, hebben ze nog niet heel stevig antwoord op Windows. Veel computers bij de overheid, zoals de douane, werken daar nog mee."

Verder denkt Den Daas dat deze keuze in het licht moet worden gezien van de recente ontwikkelingen in de handelsperikelen tussen China en de VS. "Vanuit de VS worden allerlei beperkingen opgelegd aan Chinese tech-conglomeraten, met Huawei voorop. Je ziet dat China nu hetzelfde doet."

Het Chinese leger is al eerder overgegaan op een eigen besturingssysteem.