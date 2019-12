Reclameborden op NS-stations op wit na uitspraak rechter

Op ruim 300 stations zijn in totaal 5000 lege reclameborden te zien. Door een uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem moeten de reclameborden van de NS op wit en daarnaast moet de NS ook nog een schadevergoeding betalen.

JCDecaux, de Franse reclamebordenuitbater, was naar de rechter gestapt. Het bedrijf stelt dat de NS in 2011 de opdracht voor de reclameborden openbaar had moeten aanbesteden. Maar in plaats daarvan sloot de NS zelf een contract af met ExterionMedia en Ngage Media. Van een Europese aanbesteding was geen sprake.