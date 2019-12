Weinig kans op succesvolle besprekingen over Oost-Oekraïne

Mogelijke oplossingen voor de oorlog in Oost-Oekraïne, daar praten de presidenten van Rusland, Oekraïne en Frankrijk en de bondskanselier van Duitsland vanmiddag over in Parijs. Maar de kans dat ze een manier vinden om een eind te maken aan het conflict is erg klein.

De laatste keer dat Poetin, Macron en Merkel de oorlog bespraken in het zogenoemde Normandië-format, was in oktober 2016 in Berlijn. De vierde deelnemer was Petro Porosjenko, toen nog president van Oekraïne. Sinds afgelopen mei is dat Volodymyr Zelensky.

In dat laatste zit meteen een groot verschil. Anders dan de hardliner Porosjenko is Zelensky wél bereid om compromissen te zoeken. Telefoongesprekken met zijn Russische collega Poetin hebben tot een paar kleine resultaten geleid. Oekraïne en Rusland hebben in september gevangenen uitgewisseld, Rusland heeft onlangs drie marineschepen teruggegeven die het ruim geleden had opgebracht na een incident in de Straat van Kertsj bij de Krim, en in drie kleine plaatsjes in het conflictgebied hebben de door Rusland gesteunde separatisten en Oekraïne hun troepen teruggetrokken van de frontlinie. Onder Porosjenko was dat ondenkbaar geweest.