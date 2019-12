Gewonden en vermisten na vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland

Bij een vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook zijn er vermisten. Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern waren er meer dan 100 mensen op het eiland tijdens de uitbarsting. Volgens lokale media zijn het passagiers van een cruiseschip.

De uitgebarsten vulkaan ligt op White Island in de Bay of Plenty in het noordoosten van Nieuw-Zeeland. Het onbewoonde eiland is populair onder toeristen; zo'n 10.000 mensen per jaar bezoeken White Island.

De hulpdiensten zijn een reddingsoperatie begonnen en hebben helikopters ingezet.

In 1914 kwamen er twaalf mensen om het leven bij een eerdere uitbarsting van de vulkaan. De slachtoffers waren toen mijnwerkers die werkten in een zwavelmijn op het eiland.