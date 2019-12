Nog forse investeringen banken in steenkool, maar ze werken aan vermindering

Nog steeds steken Nederlandse financiële instellingen wereldwijd geld in de bouw van nieuwe steenkolencentrales. Dat gebeurt ondanks oproepen om te stoppen met het gebruik van steenkool om energie op te wekken. Het verbranden van steenkool moet in 2030 met 78 procent zijn verminderd om het doel van niet meer dan 1,5 graad opwarming van de aarde te kunnen halen, heeft het klimaatpanel IPCC vastgesteld.

Van de Nederlandse bedrijven die in steenkool investeren, besteedt ING het meest, gevolgd door pensioenfonds ABP, verzekeraar Nationale-Nederlanden, pensioenbelegger PGGM en verzekeraar Aegon. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace, BankTrack en de Duitse milieuorganisatie Urgewald.

Hernieuwbare energie

ING leende de afgelopen drie jaar 2,6 miljard euro aan negen bedrijven die kolencentrales bouwen. De nieuwe investeringen werden gedaan in onder meer Polen, Duitsland, Botswana, Zuid-Afrika en enkele Zuidoost-Aziatische landen.

In een reactie laat ING weten dat het de grootste financiële instelling van Nederland is en dat het daarom niet raar is dat het bovenaan de lijst staat. "We investeren ook het meest in hernieuwbare energie." De bank heeft al langer het streven om in 2025 nagenoeg niet meer te investeren in steenkool. "We financieren energiebedrijven die deels actief zijn met kolencentrales, maar diezelfde bedrijven zijn ook actief met hernieuwbare energie. We hebben afgesproken dat onze financiering vooral daarvoor wordt gebruikt."

Geen klimaatcrisis

De bedragen van de andere investeerders liggen lager. ABP bezit voor 715 miljoen euro aandelen in bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen, Nationale-Nederlanden voor 559 miljoen, gevolgd door PGGM (517 miljoen) en Aegon (202 miljoen).

Directeur Johan Frijns van BankTrack, een ngo die de investeringen van banken monitort, zegt dat de meeste financiële instellingen nog steeds weigeren gehoor te geven aan de oproep van de VN, het klimaatpanel IPCC, wetenschappers en burgers om snel te stoppen met het gebruik van steenkool en dat ook Nederlandse financiële instellingen het zwaar laten afweten.

Campagneleider Kees Kodde van milieuorganisatie Greenpeace: "Terwijl dinsdag 10 december de Wet Verbod op Kolen zal worden bekrachtigd door de Eerste Kamer, investeren onze financiële instellingen nog steeds in nieuwe kolencentrales over de hele wereld. Ze doen alsof de klimaatcrisis niet bestaat." Hij roept de politiek op de financiële sector hierop aan te spreken.

Belofte

ING onderschreef in september samen met ABN Amro, Triodos, Rabobank en Volksbank afspraken om meer te doen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Deze belofte, de Principles for Responsible Banking, werden door 130 banken ondertekend bij de Verenigde Naties. De banken beloofden ook jaarlijks te rapporteren hoe het staat met deze beloftes.

ABP schreef eind vorig jaar er in 2019 alles aan te doen om de doelen die voor 2020 zijn gesteld te halen. "Zo willen we dat de bedrijven waarin we beleggen hun CO2-uitstoot in 2020 met 25 procent verlagen ten opzichte van hun uitstoot in 2015. Ook beleggen we niet meer in nieuwe steenkoolcentrales in onze infrastructuurportefeuille."