Corbyns gelekte documenten: publiek belang of Russisch plot?

Met nog maar vier dagen te gaan tot de Britse verkiezingen gaat het ineens even niet over brexit, maar over gelekte documenten, de gezondheidszorg NHS en Russische inmenging. Het is de vraag of oppositieleider Corbyn zich voor het karretje van Moskou heeft laten spannen, of dat hij juist de snode plannen van premier Johnson heeft ontmaskerd. Of misschien wel beide.

Corbyn hield op 27 november een persconferentie om documenten te presenteren aan de pers. De 451 pagina's zouden bewijzen dat de Conservatieve regering in het geheim met de VS onderhandelt om Amerikaanse bedrijven meer toegang te verlenen tot de Britse gezondheidszorg, de NHS.

"Boris Johnsons ontkenningen liggen in duigen door deze ongecensureerde documenten", beweerde Corbyn over de gelekte verslagen van voorbereidende gesprekken over een handelsakkoord. Johnson noemde de bewering onzin en een poging van Corbyn om de aandacht af te leiden van de echte problemen.

"De NHS is de grote trots van Groot-Brittannië, dus dit kreeg veel aandacht", zegt correspondent Tim de Wit. "Veel Britten zien er niks in als de Amerikanen inderdaad een vinger in de pap willen hebben."

Gedeeld

Hoe Corbyn de documenten in handen kreeg, wilde niemand van Labour zeggen. Britse media ontdekten dat de bestanden al op 21 oktober waren gedeeld op het forum Reddit. "Een gedetailleerde analyse van dit materiaal vergt tijd, kennis en zeker meer dan een paar ogen, dus dump ik het hier", schreef gebruiker Gregoratior.

Het bericht werd nauwelijks opgepikt, ook niet toen iemand met dezelfde naam rechtstreeks oppositiepolitici en journalisten benaderde met de tip. Pas toen Corbyn de media bijeenriep, gingen de documenten een rol spelen in de verkiezingsstrijd.

Verwarring

Het lek kwam gisteren in een totaal ander daglicht te staan toen Reddit 61 accounts verwijderde omdat ze "onderdeel zijn van een campagne die uit Rusland zou komen". Ook het account van Gregoriator werd opgeheven.

Volgens Reddit leken de activiteiten van de verdachte gebruikers op die van accounts die eerder onder de naam Secondary Infektion in verband werden gebracht met Russische bemoeienis. "We hebben bevestigd dat er sprake was van onderlinge coördinatie", aldus een woordvoerder.

"Als dit klopt, dan betekent het dat Rusland verwarring wil veroorzaken, zo vlak voor de verkiezingen", analyseert correspondent Tim de Wit. "Moskou is er altijd bij gebaat als men elkaar in Londen niet meer vertrouwt."

'Publiek belang'

Volgens De Wit is de Russische connectie pijnlijk voor Corbyn. "Dat kan aan hem gaan kleven. Hij heeft toch al niet de naam dat hij hard op zal treden tegen Rusland: zijn reactie na de aanslag op de spion Skripal werd bijvoorbeeld ook al als zwak gezien."

Corbyn zelf wijst erop dat Johnson nooit heeft gezegd dat de documenten vals zijn. Een woordvoerder zegt daarom dat het openbaren ervan in het publieke belang was.