Toestand kleuter stabiel na instorten shoarmazaak Coevorden

De toestand van de 5-jarige jongen die gisteren vastzat onder het puin in Coevorden is stabiel. Het kind werd gisteravond bevrijd uren nadat de shoarmazaak van zijn vader was ingestort na een explosie.

"We hebben vanochtend contact gehad met de familie van Kenan", zegt de Coevordense burgemeester Bouwmeester. "Ze zijn als gezin herenigd in het ziekenhuis en de toestand van Kenan is stabiel. Hij is de nacht goed doorgekomen. Als burgemeester wil ik de inwoners bedanken voor al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners."

Het pand stortte gisteren rond 15.00 uur bijna helemaal in. Behalve de jongen raakte ook zijn vader gewond. De man ligt ook in het ziekenhuis, maar niet op de intensive care zoals zijn zoon.

Morgen gaat het onderzoek naar de oorzaak van de explosie verder. De omwonenden die waren geëvacueerd, zijn weer thuis.

Zo werd de jongen onder het puin vandaan gehaald: