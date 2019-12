Verzetsdaad of roofmoord? 'Ik wil weten hoe het zit'

Jelle van der Veen verdween simpelweg in de Tweede Wereldoorlog. Zijn familie hoorde nooit meer iets van hem nadat hij als militair vanuit Friesland naar de Veluwe was gestuurd. Achterneef Tammerus van der Veen ploos na wat er was gebeurd.

"Het kostte een hoop tijd; schrijven, archieven bezoeken, bellen en mailen, totdat iemand voorstelde om het Rode Kruis te vragen. Die kwamen vrij vlot met meer informatie. Ze belden op: 'We willen jullie niet zomaar een brief sturen over wat er is gebeurd, want het is nogal een apart verhaal.'"

"Oudere familieleden die hem nog hadden gekend vermoedden al dat er iets niet klopte, dus die lieten het liever rusten", zegt Van der Veen. "Maar mijn generatie wil weten hoe het zit. We willen de waarheid boven tafel hebben. Ook als dat een vervelende waarheid is."

Jelle van der Veen bleek in Barneveld betrokken bij de moord op de Joodse onderduiker Rachel Groenberg. Zoals valt te lezen op onze site over de bevrijding, werd hij er deze week 75 jaar geleden voor terechtgesteld door de Duitsers, samen met een handlanger.

Verzetsdaad of roofmoord?

Van der Veen was na de capitulatie in 1940 bij Barneveld blijven hangen, waar hij betrokken raakte bij de opvang van onderduikers. "Hoe dat precies ging, is niet na te gaan. Er zijn geen archieven van", verzucht zijn achterneef. "Misschien vroeg iemand hem om eens een klusje te doen en is hij er zo langzaam in getrokken."

Er blijven meer vraagtekens rond de zaak, maar duidelijk is dat het lichaam van Groenberg enkele maanden na de moord werd gevonden onder de vloer van een kippenhok, na een anonieme tip. Groenberg bleek eerst met een hamer te zijn geslagen, en daarna met messteken omgebracht.

Het motief voor de daad blijft onduidelijk. De Duitse rechter achtte bewezen dat Groenberg uit de weg moest worden geruimd omdat ze klaagde over haar onderduikplek en dreigde met verraad. Geruchten dat het om haar geld ging of dat de vrouw een stukgelopen relatie had met een van de mannen, werden niet gewogen in het vonnis dat Tammerus van der Veen in handen kreeg.