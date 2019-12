'China en Taiwan probeerden politici Salomonseilanden om te kopen'

Twee weken na de overstap van de Salomonseilanden koos ook de eilandrepubliek Kiribati partij voor Peking en de afgelopen jaren braken veel andere landen al met Taiwan. Slechts 15 naties erkennen Taiwan nu nog als volwaardig land, waaronder Haïti, Guatemala en Tuvalu.

In de aanloop naar de overstap van de Salomonseilanden zijn politici dus door zowel China en Taiwan benaderd, zeggen ze tegen The Guardian. De premier van een van de provincies, Daniel Sudaini, zegt dat hem ruim 110.000 euro is geboden, in ruil voor zijn steun om partij te kiezen voor Peking. "Ik heb het geweigerd. Als ik het geld had geaccepteerd, zou ik het volk niet meer vertegenwoordigen."

De politie onderzoekt de beschuldig van Sudaini. Oppositie-politicus Peter Kenilorea jr. zegt van parlementariërs te hebben gehoord dat Chinese vertegenwoordigers tot 550.000 euro hebben geboden. "Het is een publiek geheim dat geld een rol speelt bij dit besluit", zegt hij.

'Roddel en achterklap'

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken weerspreekt de beschuldigingen. "Roddel en achterklap zullen geen effect hebben op de warme banden die we nu hebben met de Salomonseilanden", staat in een verklaring.

Ook de regeringspartij van de Salomonseilanden ontkent door China te zijn omgekocht. "Taiwan wilde ons juist omkopen. Ze wilden vooraf 900.000 euro overmaken en nadat we voor Taiwan hadden gekozen, zouden we nog eens 900.000 euro krijgen", zegt parlementslid Titus Fika.

Taiwan zegt dat dat niet klopt. "Onder geen enkele omstandigheden zou Taiwan meedoen aan een lelijke dollar-oorlog met China", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De wereldwijde anti-corruptieorganisatie Transparency International omschreef de Salomonseilanden in een rapport uit 2017 als "zeer corrupt". Volgens de organisatie was corruptie destijds een groeiend probleem.