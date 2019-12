Oud-topdiplomaat Peter van Walsum (85) overleden

In Den Haag is voormalig topdiplomaat Peter van Walsum (85) overleden. Hij was onder meer ambassadeur in Duitsland en bereikte op 64-jarige leeftijd het hoogtepunt van zijn carrière, toen hij de Nederlandse vertegenwoordiger in de VN-Veiligheidsraad werd.

Van Walsum gold als een intellectuele hoogvlieger, een 'A-1-diplomaat' en een man met een grote persoonlijke uitstraling, maar ook als een eigenzinnig en lastig man die zichzelf met uitgesproken opvattingen in de problemen kon brengen en die moeite had om te gaan met mensen die minder vlug van begrip waren.

In dat opzicht werd hij vergeleken met zijn vriend Frits Bolkestein, die hij in de jaren 50 via het studentencorps had leren kennen. Ook politiek stond hij Bolkestein na. Hij was een tijd lid van de VVD - al vertrok hij er weer omdat de sfeer hem er niet beviel - en deelde Bolkesteins weerzin tegen het linkse kabinet-Den Uyl (1973-1977).

Een gruwel

Van Walsums vader was in de jaren vijftig namens de PvdA burgemeester van Rotterdam. De zoon ging rechten studeren en werkte vanaf 1963 bij de diplomatieke dienst.

Na het aantreden van Den Uyl keerde hij zich in artikelen in NRC Handelsblad op scherpe toon tegen diens kabinet. Met name de linkse opvattingen van minister Pronk voor Ontwikkelingssamenwerking waren hem "een gruwel".

Toen hij weigerde het publiceren te staken, werd Van Walsum 'voor straf' overgeplaatst van zijn post bij de VN in New York naar New Delhi, waar hij als eerste secretaris van de ambassade niets te doen had, behalve "het maandelijks organiseren van een filmavond voor de Nederlandse gemeenschap".

VN-Veiligheidsraad

Na enkele andere incidenten keerden zijn kansen in de jaren 80. Hij werd ambassadeur in Bangkok, hoogste politieke adviseur van minister Van den Broek, ambassadeur in Bonn en tot slot dus de Nederlandse vertegenwoordiger in de VN-Veiligheidsraad, waarvan Nederland in de jaren 1999-2000 tijdelijk lid was.

Op die post werd hij benoemd door VVD-minister Van Aartsen. Vermoedelijk mede door zijn invloed mislukte de poging van de Nederlandse regering om Jan Pronk benoemd krijgen als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. In de plaats van Pronk benoemde VN-secretaris-generaal Kofi Annan oud-premier Lubbers, tot groot genoegen van Van Walsum.