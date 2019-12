Grillroom in Coevorden deels ingestort na explosie

In Coevorden is een grillroom deels ingestort na een explosie. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen, meldt de Veiligheidsregio Drenthe.

De ontploffing vond kort voor 15.00 uur plaats. Hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit naar het pand aan de Sallandsestraat met onder meer twee traumahelikopters. Ook burgemeester Bouwmeester was meteen ter plaatse, laat hij weten op Twitter.

Ook is er een zogenoemd STH-team van de brandweer onderweg vanuit Drachten naar Coevorden. Dat specialistische team wordt opgeroepen als instorting dreigt of als eventuele slachtoffers lastig te bereiken zijn.