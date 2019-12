Internationale architectuurprijs voor gebouw in Tilburg

Een voormalige fabriekshal in Tilburg is uitgeroepen tot World Building of the Year. Dat gebeurde op het World Architecture Festival, dat dit jaar in Amsterdam werd gehouden.

Het gaat om de LocHal in het stationsgebied, waarin onder meer een bibliotheek, een expositieruimte en een stadscafé in zitten. "Het is een heel prestigieuze prijs. Deze hoort op wereldschaal bij de drie grootste awards. Er waren duizend inzendingen voor deze titel", zegt een woordvoerder van het gebouw tegen Omroep Brabant.

De juryleden zijn onder de indruk van de manier waarop een gebouw dat een paar jaar geleden nog bestemd leek voor de sloop, veranderd is in een ruimte waar gebruikers elkaar ontmoeten voor uiteenlopende doeleinden. De jury, die bestond uit onder anderen architecten en designers, benadrukt de sociale rol die het gebouw heeft.