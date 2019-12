Schippersechtpaar op intensive care door giftig gas in lading

Een schippersechtpaar ligt op de intensive care nadat ze urenlang in contact zijn geweest met grote hoeveelheden giftig gas in het ruim. De brandweer heeft de man en vrouw woensdag in Nieuwegein van boord gehaald. Zeker dertien andere schepen zouden dezelfde lading hebben.

Beide schippers lagen de eerste dagen op de intensive care van een ziekenhuis in Nieuwegein, zegt collega-schipper John Verboom. Volgens hem is vooral de vrouw er slecht aan toe en wordt ze daarom naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht overgebracht.

Rattengif

Volgens de Algemeene Schippers Vereeniging ASV wordt een van de schippers in coma gehouden. In een bericht op Facebook schrijft de organisatie dat ze urenlang in de schadelijke lucht hebben gelopen. Uit metingen in de lading blijkt dat de concentratie fosfine (rattengif) 15 ppm was, veel hoger dan de veilige norm van 2 ppm.

De brandweer bevestigt dat beide schippers woensdag van boord zijn gehaald en dat uit RIVM-metingen is gebleken dat de concentratie fosfine inderdaad te hoog was. Het schip, de Fox, ligt nog steeds in de Lek in Nieuwegein. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving.

Collega-schippers leven mee met het schipperspaar, zegt Sunniva Fluitsma van de ASV. "Er is niet per se onrust, maar vooral zorg. We kennen elkaar, mensen zijn heel begaan met elkaar."

Het schip was volgens de ASV geladen met zonnebloemschrootpellets, dat wordt gebruikt als veevoer. Om insecten en ander ongedierte weg te houden worden daar stoffen aan toegevoegd, meldt de vereniging.

Lading van zeeschip

Volgens het vakblad voor binnenschippers Schuttevaer heeft de Fox de lading veevoer opgehaald bij een bedrijf in Amsterdam. Het voer was afkomstig van een zeeschip. Volgens hoofdredacteur Dirk van der Meulen wordt de lading van zo'n zeeschip eerst onderzocht op schadelijke stoffen en daarna pas overgeheveld naar andere schepen. Het is niet duidelijk of er iets is misgegaan met deze meting.

Andere schepen die lading van hetzelfde zeeschip hebben overgenomen zijn volgens de brandweer getraceerd en gewaarschuwd door Rijkswaterstaat en de Inspectie SZW. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport doet onderzoek.

Schuttevaer-hoofdredacteur Van der Meulen heeft gehoord dat het om 13 tot 22 schepen gaat. "Op last van de Inspectie SZW mogen vijf schepen niet meer verder varen. De bemanning is daar al van boord", zegt hij. Volgens hem is het onderzoek nog steeds gaande.