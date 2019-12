Hotel in Leuven schrapt alle reserveringen tot januari voor sultan van Oman

Sultan Qaboos bin Said Al Said van Oman komt naar België. Niet op staatsbezoek, maar voor een behandeling in het ziekenhuis van Leuven. De 79-jarige huurt daarom tot eind januari een volledig viersterrenhotel af.

Alle andere mensen die voor deze periode een kamer hadden gereserveerd, zijn volgens Belgische media overgeboekt naar andere hotels.

The Fourth op de Grote Markt heeft alle reserveringen geschrapt om plaats te maken voor het staatshoofd. Dat geldt ook voor het bijbehorende restaurant. Het hotel heeft ongeveer veertig kamers.

Sultan Qaboos heeft al langer een kwakkelende gezondheid. Het ziekenhuis laat weten dat hij een langdurige behandeling zal ondergaan, maar waarvoor precies is niet bekend.

Het 79-jarige staatshoofd is sinds 1970 aan de macht in Oman. Hij nam de macht over van zijn vader door middel van een staatsgreep met behulp van Britse militairen, schrijft de VRT. Hij heeft geen zonen. Het is dus onduidelijk wie hem straks op zal volgen.