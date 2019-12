Gemeente Alkmaar beslist dinsdag over AZ-Ajax

AZ moet nog tot dinsdag wachten op het antwoord van de gemeente Alkmaar of het stadion wordt vrijgegeven voor het duel met Ajax, op zondag 15 december. Het gemeentebestuur van Alkmaar is nog steeds bezig om alle informatie te verwerken en het onderzoek af te ronden.

Een deel van het dak van het AFAS-stadion stortte begin augustus in tijdens een storm. Sindsdien kon AZ niet gebruiken van het stadion en week het voor de wedstrijden uit naar het stadion van ADO Den Haag. Nu het dak inmiddels helemaal is verwijderd en AZ voor tijdelijke voorzieningen heeft gezorgd, is de hoop dat het thuisduel met Ajax gewoon in het eigen stadion, met supporters, kan worden afgewerkt.

Vertrouwen

"We hebben vertrouwen in de voortgang en kijken positief naar de uitkomst van de toetsing", zegt de gemeente Alkmaar.

Als de gemeente er toch toe besluit om de wedstrijd te verbieden, heeft de KNVB nog twee opties achter de hand. De wedstrijd kan worden uitgesteld of de wedstrijd kan worden omgeruild. In dat laatste geval zou het duel op 15 december in Amsterdam gespeeld worden en na de winterstop (1 maart) in Alkmaar.