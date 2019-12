Oud-keeper Nienhuis bewaakt nu geen doel maar gevangenen

Thuis aan de keukentafel schenkt Leonard nog een kop thee in. "Eigenlijk ben ik vooral blij dat ik nu een leven als dat van een normaal mens leidt. Ik ben vrijer, kan dingen doen met mijn gezin, ik geniet." Het keepen mist hij niet, het wij-gevoel van een voetbalteam soms wel. "Je doet het toch maar met z'n allen. De voetbalhumor, samen in de kleedkamer, alles eromheen. Maar dat is geweest, het was tijd voor wat anders."

'Wat wil ik hierna?'

De wekker gaat vroeg en hij moet naar de gevangenis. Daar werkt Nienhuis sinds kort als bewaarder. "Toen het einde van mijn voetbalcarrière naderde, ben ik gaan denken. Wat wil ik hierna? Ik besloot een opleiding te volgen tot beveiliger. Ik hield er al snel een baan aan over."

Het werk in de gevangenis is uitdagend, Nienhuis vindt het prettig af en toe de spanning op te zoeken. Bovendien is het werk hem niet vreemd. "Mijn familie zit ook in dat wereldje. Zo heeft mijn vader altijd in de beveiliging gezeten."

Helemaal afscheid van bewaken heeft hij dus niet genomen. Het zijn niet langer doelen, maar gevangenen. "Zo kan je het wel zien, ja. Grappig, het is de eerste keer dat ik er zelf zo over nadenk, maar die houd ik in m'n achterhoofd."