Zeldzame goudjakhals gezien in bos in Drenthe

In een bos in Drenthe is een goudjakhals gezien. Het is de eerste keer dat het dier in de provincie is gespot en de derde keer in Nederland. Staatsbosbeheer noemt de goudjakhals "het neefje van de wolf".

Het dier is twee weken geleden gefotografeerd door een wildcamera. Eerst werd gedacht dat het misschien een wolf was, maar daarvoor was het dier te klein. Omdat goudjakhalzen onopvallend leven, kan het zijn dat het dier al langere tijd in Drenthe is.

Op de Veluwe is in 2016 en 2017 ook al een goudjakhals gezien. Sinds tientallen jaren is het dier bezig met een opmars vanuit Oost-Europa, zegt Staatsbosbeheer. Ook in Duitsland en Denemarken wordt de goudjakhals steeds vaker opgemerkt, al is daar nog geen bewijs van voortplanting. Voor zover bekend zit de dichtstbijzijnde roedel in Tsjechië.

De goudjakhals kan in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden in tal van kleuren voorkomen. Hij heeft een veel kleiner leefgebied dan de wolf. Het dier jaagt vooral op muizen, maar kan volgens Staatsbosbeheer ook een belangrijke bijdrage leveren aan het in toom houden van rattenpopulaties.