Johnson weigert tv-interviews, BBC-journalist daagt hem uit toch te komen

Neil vertelde dat hij Johnson vooral wilde vragen naar zijn geloofwaardigheid en somde veronderstelde tegenstrijdigheden op die de Britse premier heeft verkondigd. "Deze interviews vormen al tientallen jaren een belangrijk onderdeel van onze verslaggeving van de verkiezingen", zei Neil in de camera. "In uw naam nemen we ze de maat en laten we de leiders verantwoording afleggen. Dat is democratie."

Het is nog niet te laat, zei Neil. De uitnodiging staat nog. Aan het slot daagde Neil Johnson zelfs uit. "Onze premier moet de presidenten Trump, Poetin en Xi het hoofd kunnen bieden. Dan is het toch zeker niet te veel gevraagd om mij een half uur te trotseren?"

Vorige week deed Johnson, net als Farage, al niet mee aan een klimaatdebat van Channel 4. Nadat de zender daarom twee smeltende ijssculpturen in de studio had gezet, ontstond enige ophef.

Wel in debat met Corbyn

Overigens treedt Johnson vanavond toch aan in een BBC-programma. Hij kruist de degens met Labour-voorman Corbyn in een een-op-eendebat.

De verkiezingen hebben alles te maken met de brexit. Onze correspondent Tim de Wit legt uit hoe dat zit: