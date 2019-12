Boete voor uitdelen tabaksbonus aan winkeliers

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat boetes uitdelen aan tabaksfabrikanten die winkeliers bulkkorting geven. De NVWA ziet zo'n korting als een overtreding van de Tabaks- en Rookwarenwet. De boete is 45.000 euro per overtreding met een maximum van 450.000 euro.

De NVWA begon vorig jaar een onderzoek naar de verboden bonuskorting nadat een journalistencollectief dat op het spoor was gekomen.

De bonussen worden gegeven aan tabaksspeciaalzaken. Als winkeliers een vooraf afgesproken hoeveelheid sigaretten verkopen, dan krijgen ze van de fabrikant een bonus die kan oplopen tot 3000 euro per jaar.

Promotiemateriaal

De NVWA onderzocht tien tabakswinkels, waarvan zes bij een keten zijn aangesloten. Allemaal hadden ze overeenkomsten met tabaksfabrikanten. Er werden 69 samenwerkingsverbanden met negentien tabaksfabrikanten opgespoord.

Die overeenkomsten gaan niet alleen over verkoopresultaten, maar bijvoorbeeld ook over het plaatsen van promotiemateriaal en deelname aan promotieacties. Al deze zaken mogen niet, omdat "elke handeling in de economische sfeer met als doel de verkoop van producten te bevorderen" volgens de Tabaks- en Rookwarenwet is verboden.

Medewerking

Nadat vorig jaar de bonuspraktijken aan het licht waren gekomen, ontkenden sommige fabrikanten dat zij eraan meededen. Andere gaven opening van zaken en claimden dat er niets mis was met het systeem. Daar zet de NVWA nu een streep door.

De NVWA schrijft dat de winkels niet allemaal even hartelijk meewerkten aan het onderzoek. "Niet altijd werd meteen aan de vordering van gegevens voldaan." Volgens de autoriteit had dat sneller gekund als ze de bevoegdheid zou hebben om medewerking af te dwingen door bijvoorbeeld te dreigen met een dwangsom.