PFAS-uitstoot Chemours flink omlaag, 'maar op 95 procent is weinig zicht'

Op 95 procent van de PFAS die het fabrieksterrein van Chemours in Dordrecht verlaat, is te weinig zicht. Dat zegt de provincie Zuid Holland. Het gaat om afvalstromen die het terrein verlaten. Chemours laat weten dat al het afval wordt gerecycled of vernietigd, maar volgens de provincie bestaat het risico dat dat ook in het milieu terechtkomt, omdat er te weinig zicht op is.

De laatste tijd is er veel te doen geweest over de giftige PFAS-stoffen in de grond. Veel bouwprojecten kwamen stil te liggen door de strenge norm die het kabinet stelde. Inmiddels is die norm versoepeld en een deel van het werk weer opgepakt, maar PFAS komt nog steeds in het milieu terecht. Dat komt behalve uit het buitenland en uit producten zoals blusschuim, dus ook door de uitstoot van fabrieken. Teflon-producent Chemours in Dordrecht is de grote uitstoter van PFAS-stoffen in Nederland.

Het bedrijf heeft de uitstoot van GenX, de PFAS-stof die zij gebruiken, via water en lucht drastisch verminderd. De komende jaren wil het bedrijf die nog verder terugdringen. Maar die uitstoot zou volgens de provincie wel eens het topje van de ijsberg kunnen zijn.

'Vergunningen gaan maar over vijf procent van de uitstoot'

"Ons motto is: we doen het veilig, of we doen het niet", staat op het voorblad van een informatiebrochure van Chemours Dordrecht. Het bedrijf zegt maatschappelijk verantwoord te ondernemen, en heeft daarom 75 miljoen euro geïnvesteerd in filters en een verbrandingsoven. Het doel? Eind volgend jaar moet de PFAS-uitstoot met 99% zijn verlaagd.

Zie hoe Chemours de afgelopen jaren de uitstoot via water en lucht verminderd heeft, en dat nog verder wil verlagen, in deze grafiek.