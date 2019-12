Ontvoerd meisje na Amber Alert gevonden, vader aangehouden

Het 11-jarige meisje uit Lelystad voor wie vanmiddag een Amber Alert werd uitgegeven, is terecht. Haar vader is aangehouden en het meisje is in goede gezondheid. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het meisje werd eerder door haar vader ontvoerd.

De politie roept iedereen die het Amber Alert heeft gedeeld op sociale media, om het bericht te wissen, zodat het meisje terug de anonimiteit in kan.

Het meisje en haar vader werden kort na het uitgeven van het Amber Alert aangetroffen in het centrum van Lelystad.