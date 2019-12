'Schrikbarend' onderzoek over krimpende vogels door klimaatverandering

Het is volgens de wetenschappers het grootste onderzoek ooit naar het effect van klimaatverandering op lichaamsgrootte. Jan van Gils, gedragsecoloog bij onderzoeksinstituut NIOZ, noemt de doorlichting "indrukwekkend" en de uitkomsten "schrikbarend en een slecht teken". Hoewel het hem niet verrast dat de vogels krimpen.

Van Gils deed recent een soortgelijk onderzoek naar de kanoet, een kustvogel die zijn broedgebieden in het noorden van Canada, Europa en Rusland heeft. Daar stijgen de temperaturen wereldwijd relatief het snelst. "Sommige kanoeten waren over 30 jaar liefst 15 procent gekrompen", zegt hij.

Van Gils schreef in 2016 een artikel over zijn onderzoek, dat verscheen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science. "In de literatuur die ik daarvoor bestudeerde zie je dat het een vroege waarschuwing voor uitsterving kan zijn als dieren steeds kleiner worden", zegt hij. "Soms zijn ze een paar eeuwen later dan al uitgestorven. Hoe kleiner, hoe kwetsbaarder. De kanoet gaat nu bijvoorbeeld ook ontzettend hard achteruit."

Evolutie in moordtempo

Zijn collega bij het NIOZ, vogelecoloog Jeroen Reneerkens, gebruikt hetzelfde woord als Van Gils in zijn reactie op het Amerikaanse onderzoek: schrikbarend. Het onderzoek is volgens hem betrouwbaar, omdat de metingen de afgelopen decennia zijn verricht door dezelfde personen. "Dat scheelt ontzettend, want iedereen meet anders", zegt hij.

Volgens Reneerkens toont het onderzoek evolutie, maar dan in sneltreinvaart en door de mens aangezwengeld. "Evolutie hoeft overigens niet slecht te zijn, want daarmee blijven de dieren die zich het beste aanpassen over. Het is alleen de vraag of ze de tijd krijgen zich aan te passen", zegt Reneerkens.

Hij sluit niet dat een aantal soorten dat in het onderzoek voorkomt de komende veertig jaar uitsterft. Reneerkens: "Want je schrikt je kapot als je ziet wat er nog op ons afkomt, zelfs in de meest milde toekomstscenario's van klimaatpanel IPCC. Juist daarom zijn dit soort onderzoeken belangrijk. We vergeten namelijk weleens dat niet alleen de mens wordt getroffen door klimaatverandering."