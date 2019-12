Justitie zoekt naar drugs en smartphones in gevangenis Zutphen

Justitie is in de gevangenis van Zutphen bezig met een grote zoekactie. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen zegt dat ze vermoeden dat er smokkelwaar naar binnen is gebracht. Er wordt onder meer gezocht naar telefoons en drugs.

Omroep Gelderland schrijft dat de actie vanochtend is begonnen. "Ga er maar van uit dat de gevangenis ondersteboven wordt gekeerd", aldus de woordvoerder.

De gevangenis in Zutphen heeft plek voor 204 gedetineerden. Het is onbekend hoe lang de zoekactie duurt. Volgens de woordvoerder kunnen rechtszaken waar gevangenen vandaag voor moeten voorkomen gewoon doorgaan, maar kunnen de zaken vertraging oplopen.

Dit soort zoekacties vinden steeds vaker plaats. Begin dit jaar werden in de gevangenis in Heerhugowaard vier smartphones, vijf opladers en een kleine hoeveelheid softdrugs gevonden op een afdeling die in opspraak was gekomen. In de keuken van de afdeling vierden gevangenen toen een feestje.