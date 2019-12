Rusland arresteert mensensmokkelaar die zelf grenspost met Finland bouwde

In Rusland is een man opgepakt die zelf een grensovergang met Finland had nagebouwd. Hij hield migranten voor dat hij ze naar de Europese Unie smokkelde, maar de grensovergang bevond zich in het bos bij het Russische Vyborg, tientallen kilometers van de Finse grens.

Na het passeren van de nepgrens werden vier uit Zuid-Azië afkomstige migranten staande gehouden door echte grenswachten. Zij vertelden hen dat ze nog steeds in Rusland waren. De smokkelaar had ze naar verluidt meer dan 10.000 euro per persoon laten betalen om ze naar Finland te brengen. Naast de migranten is ook de smokkelaar aangehouden.

De man plaatste hekken die zogenaamd de grens tussen Rusland en Finland markeerden. Hij nam de groep met de auto en te voet op een reis door het gebied voordat ze de 'grensovergang' passeerden. Tijdens de tocht droeg de groep een opblaasbare boot mee "voor het geval dat ze deze nodig zouden hebben".

De man die verantwoordelijk is voor de mislukte smokkeltocht kan aangeklaagd worden voor fraude, meldt het Russische persbureau Interfax.