Recordaantal vrouwen in lijst met invloedrijkste mensen in de media

Het aantal vrouwen in de lijst met de honderd invloedrijkste mensen in de Nederlandse media is opnieuw gestegen. In de negende editie van DeMedia100 staat het recordaantal van dertig vrouwen.

Op nummer 1 staat mediamagnaat John de Mol, net als in alle voorgaande edities. Presentator Arjen Lubach is opnieuw tweede, presentatrice Eva Jinek steeg van de vierde naar de derde plaats.

Langzaam meer vrouwen

In de top-10 staan naast Jinek nog twee vrouwen: Linda de Mol (4) en Chantal Janzen (9). Beau van Erven Dorens is de hoogste nieuwkomer en staat op plek 6. Hoogste vrouwelijke nieuwkomer is tv-recensent Angela de Jong (15).

In de editie van 2014 stonden nog vijftien vrouwen. In de jaren daarna werden dat er langzaam meer.

De lijst wordt jaarlijks vastgesteld door onderzoeksbureau MediaTest. Dit jaar werden 40.000 professionals uit de media en marketingcommunicatie uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. 1300 gaven aan die oproep gehoor.