Debat opvangtoeslag: emotie op de tribune, felle Kamer en toezeggingen Snel

In de pauze van het debat ging Snel in gesprek met een aantal ouders. Daaruit bleek volgens de staatssecretaris van Financiën dat het belangrijkste is dat er erkenning komt. "U is iets aangedaan", zei de staatssecretaris tegen de gedupeerden. "De overheid heeft hier een grens opgezocht en is daaroverheen gegaan."

Ook Kamerleden waren kritisch op Snel, die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst. CDA'er Omtzigt, die al jaren bezig is met dit dossier, vroeg zich af of dit soort kwesties voortaan veel sneller kunnen worden opgelost. "Maar ik wil nu eerst dat de compensatie voor alle ouders wordt geregeld."

Wrang grapje

En dan gaat het niet alleen over de honderden gedupeerden uit het het zogenoemde 'CAF 11 dossier', waar het vandaag over ging. De commissie-Donner is namelijk bezig met een tweede onderzoek naar duizenden vergelijkbare gevallen.

D66-staatssecretaris Snel stelde in het debat dat deze mensen recht hebben op dezelfde compensatie en schadevergoeding. Hij verwacht hier aan het eind van het jaar mee aan de slag te kunnen.

Overigens werd er ook gelachen in zaal. Dat gebeurde toen Snel onbedoeld een "wrang grapje" maakte over de Belastingtelefoon: