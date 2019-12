Spaans oliebedrijf wil in 2050 klimaatneutraal zijn: 'Historische stap'

Kleine markt

Meerdere gas- en oliemaatschappijen zijn dus bezig met het reduceren van hun uitstoot en het ontwikkelen van technologieën om duurzame energie op te wekken. Toch is het niet realistisch om te verwachten dat de bedrijven op de (relatief) korte termijn geen olie en gas meer zullen winnen. "Zoals het er nu uitziet hebben we ook in 2050 nog olie nodig", zegt Van Der Linde. "Zeker op continenten zoals Afrika en Zuid-Amerika waar nog geen of weinig infrastructuur is."

Wel zal de oliemarkt tegen die tijd waarschijnlijk een stuk kleiner zijn. "Dat erkent de topman van Repsol met deze koerswijziging nu eigenlijk ook", zegt Van Baal. "Het is eindig en de wereld kan op den duur helemaal zonder olie en gas." Tot die tijd is het volgens hem belangrijk dat de olie- en gasmaatschappijen investeren in technologieën om de benodigde fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk te winnen. "En niet simpelweg blijven investeren in het winnen van meer olie of gas."