Bouw heeft er weinig vertrouwen in: veel machines worden geveild

Aannemer Ule Haarsma uit Friesland - werkzaam in grond, weg, water en beton - weet er alles van. De werkzaamheden van zijn bedrijf bij Vliegbasis Leeuwarden liggen stil wegens te hoge PFAS-concentraties. "Ik verkoop vandaag een trilwals en een aggregaat. We hopen daarmee nog 35.000 euro te vangen. En daar kunnen we later weer wat nieuwere machines voor terugkopen, als we verder kunnen met de werkzaamheden."

Internationaal

De veiling in Moerdijk behoort wereldwijd tot de top vijf. De machines komen van de hele wereld en gaan weer de hele wereld over. "Er wordt uit 80 tot 90 landen geboden op de machines", aldus Van Haselen. "Dat gebeurt via internet. Driekwart van de biedingen komt online binnen."

Hij ziet zijn veiling als een goede afspiegeling van de wereldeconomie. "Wij kunnen goed zien waar het minder goed gaat in de wereld en waar de economie juist floreert en er veel gebouwd wordt. Vorig jaar zagen we heel veel machines uit Turkije. Daar was toen de lira ingestort. En nu zien we door de PFAS en stikstof meer aanbod uit Nederland."