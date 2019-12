Tieners breken in politieauto in, agent lost schot

Twee jongens zijn op heterdaad betrapt op diefstal uit een politieauto in Alkmaar. Na een worsteling met een agent zijn de tieners op de vlucht geslagen. De politie heeft een schot gelost, maar het duo is nog voortvluchtig.

Een wijkagent zag dat de jongens van ongeveer 15 jaar bezig waren zijn politiewagen open te breken. Hij rende naar ze toe en probeerde ze aan te houden. Daarop ontstond een gevecht waarbij de agent klappen kreeg en de tieners zijn pistool probeerden af te pakken. De agent heeft vervolgens geschoten. waarna de jongens wegrenden.

Of de agent gericht heeft geschoten, of een waarschuwingsschot gelost heeft, is nog niet duidelijk. "Dat zal uit een gesprek met de betreffende collega moeten blijken", aldus een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

Bij de zoekactie naar de jongens zijn Burgernet en een helikopter ingezet. Het tweetal is nog niet aangehouden.