Parkinson-patiënt maakt docu met zijn vrouw: 'Je krijgt de ziekte niet alleen'

Aanvankelijk zag het stel het eigenlijk helemaal niet zitten om een film over de ziekte te maken. "Maar na twee jaar dachten we dat het misschien goed was om het toch te doen, zodat we andere mensen kunnen laten zien wat de ziekte betekent."

Die gesprekken met de andere stellen waren zwaar, zei Rijninks. "Je graaft heel diep in de emoties. Dingen die je normaal gesproken niet zou zeggen, probeer je naar boven te halen. En omdat we zelf heel open waren, werden het echte gesprekken die we filmden. Dat het maakt het natuurlijk een stuk intiemer."