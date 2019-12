NAVO-top: roddelende wereldleiders, Nederland verhoogt bijdrage met 5 miljoen euro

Nederland trekt vanaf 2021 meer geld uit voor de NAVO. Het gaat om een structurele verhoging van ruim 5 miljoen euro per jaar. Premier Rutte zei dat de extra miljoenen bedoeld zijn om de kosten van het NAVO-hoofdkantoor in Brussel te dekken. Hij noemde de verhoging "echt klein bier". Jaarlijks betaalt Nederland nu ongeveer 73 miljoen euro mee aan de operationele kosten van de NAVO, op een totaal van 2,37 miljard euro.

De Verenigde Staten gaan juist minder betalen: hun bijdrage aan het operationele budget, dat onder meer naar het hoofdkwartier gaat, daalt van ruim 22 naar 16 procent. Dat betekent dat vrijwel alle andere bondgenoten meer moeten bijdragen. Zo gaat Duitsland nu evenveel betalen als de VS. De bijdrage van Frankrijk blijft wel gelijk, met 10 procent van de NAVO-begroting.

De nieuwe verdeling van de bijdragen is bedoeld als handreiking aan de Amerikaanse regering. President Trump klaagt al langer dat bondgenoten niet voldoen aan hun verplichting om 2 procent van hun nationaal inkomen naar hun defensiebegroting door te sluizen. Nederland heeft in de Voorjaarsnota tot 2024 1,5 miljard euro extra uitgetrokken voor Defensie, daarmee komt het Nederlandse NAVO-bijdrage nu uit op 1,35 procent van het bnp.

Roddelen

Op de NAVO-top in Londen werden wereldleiders gisteren betrapt op iets dat lijkt op roddelen over president Trump. Op beelden van de Canadese omroep CBC is te zien dat de Canadese premier Trudeau, samen met zijn Britse collega Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron, het te laat komen van een andere deelnemer aan de top bespreken. Ook premier Rutte en prinses Anne staan erbij en luisteren mee.

Ze hebben het waarschijnlijk over president Trump, die pas laat kwam opdagen bij feestelijkheden rond 70 jaar NAVO in Buckingham Palace. In de video, die veelvuldig online wordt gedeeld, zegt Trudeau dat dat komt door de lange persconferentie die Trump voorafgaand aan de bijeenkomst gaf.

Trumps naam wordt niet genoemd, maar hij lijkt wel het onderwerp van gesprek te zijn: