Belgische sinterklaas blijkt veroordeeld pedoseksueel

In België is maandag een veroordeelde pedoseksueel opgepakt omdat hij zijn diensten aanbood als sinterklaas. De man werd begin dit jaar tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden veroordeeld voor het bezit van kinderporno en seks met een minderjarig meisje. Een van de voorwaarden voor zijn vrijlating was dat hij geen contact met kinderen zou hebben.

Dat hij die voorwaarden schond kwam aan het licht door de ex-vrouw van de man. Zij ontdekte op Facebook beelden waarop hij als sinterklaas te zien was. "Ik werd kotsmisselijk toen ik zag dat kinderen bij hem op schoot gingen", zei de vrouw tegen Het Nieuwsblad. "Johnny M. heeft in het verleden ook mijn baby misbruikt. Ik zal niet rusten tot hij in de gevangenis zit." Johnny M. is de artiestennaam van de man, waaronder hij optreedt als André Hazes sr.

Halfbroer

Tegen de politie zei hij dat niet hij, maar zijn halfbroer op de foto's te zien was. "Dat is moeilijk vast te stellen als iemand als sinterklaas is verkleed", zei een woordvoerder van het parket in Kortrijk. Maar na een gesprek met de halfbroer wist de politie zeker dat de sinterklaas op de foto Johnny M. is.

Opvallend detail is dat de man nog altijd een relatie met het meisje heeft waarvoor hij werd veroordeeld. Zij is nu 16 jaar oud. "Zij is de zwarte piet die naast hem staat", zegt de woordvoerder van het parket.