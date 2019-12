Dode gevonden in azc Weert, politie gaat uit van misdrijf

In het asielzoekerscentrum in Weert is een man overleden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar houdt voorlopig alle scenario's open. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt het sterfgeval, maar wil niks zeggen zolang de politie onderzoek doet.

De politie kwam vanochtend rond 08.45 uur op een melding van een mogelijke vechtpartij bij de opvanglocatie aan de Kazernelaan af. Daar troffen ze de dode man aan.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. "Zodra wij de familie hebben ingelicht, komen we met meer informatie", zegt een woordvoerder. De politie kon ook nog niet zeggen of er iemand is opgepakt.