Nieuwe Australische wet moet bootvluchtelingen nog meer afschrikken

Het Australische parlement heeft met een stem verschil ingestemd met een wet die het bootvluchtelingen nog moeilijker moet maken om het vasteland van Australië te bereiken.

Ruim 400 asielzoekers die het land per boot probeerden te bereiken, zitten al jaren opgesloten in detentiecentra op twee eilanden die Australië van Papoea-Nieuw-Guinea huurt. De omstandigheden in die centra zijn onmenselijk, oordeelde de VN.

Sinds begin dit jaar besluit een onafhankelijke commissie van artsen of een vluchteling die medische zorg nodig heeft naar het Australische vasteland moet worden overgebracht. Dat is sindsdien 135 keer gebeurd. Op het vasteland kunnen bootvluchtelingen een rechtszaak beginnen om toelating tot Australië af te dwingen.

Nieuwe wet

"De regering was bang dat het beleid om vluchtelingen af te schrikken niet meer werkt, dat vluchtelingen het idee krijgen dat er wel degelijk een mogelijkheid is om naar Australië te reizen", zegt correspondent Eva Gabeler.

In de nieuwe wet staat dat voortaan de minister van Binnenlandse Zaken beslist of een vluchteling naar het vasteland moet worden overgebracht.

Ontmoedigen

"De boottocht naar Australië is in veel gevallen dodelijk. Om bootvluchtelingen te ontmoedigen om naar Australië te varen zijn de detentiecentra in het leven heeft geroepen", legt Gabeler uit.

Het afschrikkingsbeleid werkt. "Het aantal bootvluchtelingen is de afgelopen jaren geslonken tot nul", zegt Gabeler. "Er komen geen nieuwe mensen bij. Voor de mensen die nog in de detentiecentra zitten, is het een uitzichtloze situatie. Zij zitten gewoon vast."

Nieuwsuur was vorig jaar op Manus Island en sprak deze mannen. Zij kunnen al zes jaar geen kant op: