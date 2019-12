Elke dag dertien doden door ongelukkige val

Het aantal mensen dat om het leven komt door een val is dit jaar gestegen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2018 gemiddeld bijna dertien mensen per dag stierven door een ongelukkige val. Het jaar ervoor waren dat er nog elf per dag. In 2014 waren het er acht. In totaal waren er vorig jaar 4628 noodlottige ongevallen door een val.

Het zijn met name ouderen die overlijden door een val. Ruim driekwart van de overledenen was 80 jaar of ouder. Als ouderen vallen, hebben ze sneller letsel. Dat komt mede doordat hun botten zwakker zijn. Hoe ouder, hoe groter het risico dat je de gevolgen van een val niet overleeft.

De stijging in het aantal doden door valpartijen komt volgens het CBS deels doordat het aantal ouderen in Nederland toeneemt. Maar de toename is niet alleen toe te schrijven aan de vergrijzing. Ook na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking is een stijging te zien. Waardoor dat komt, heeft het CBS niet uitgezocht.

Het gaat in de CBS-cijfers alleen om ongelukken waarbij iemand valt, struikelt of uitglijdt. Vallen met een fiets, brommer, scootmobiel of ander vervoermiddel zitten daar niet bij.